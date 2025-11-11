Полицейских Солнечногорска поздравили с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, состоялось в городском округе Солнечногорск. На нем присутствовали представители администрации муниципалитета, депутаты, руководство и личный состав ОМВД, а также члены Общественного совета при ОМВД.

Заместитель главы муниципалитета Максим Барков и председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко выразили признательность правоохранителям за их деятельность, подчеркнув значимость проявленного профессионализма и мужества в борьбе с преступностью и поддержании общественного спокойствия. Начальник ОМВД Алексей Хорьков также поздравил своих коллег, отметив добросовестное исполнение ими служебных обязанностей и пожелав успехов в решении предстоящих задач.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Каждый день вы стоите на страже нашего спокойствия, обеспечиваете порядок на улицах и помогаете людям, попавшим в беду. Мы видим, как вы патрулируете дворы, как общаетесь с жителями, как оперативно реагируете на любые сигналы. Эта ежедневная, часто невидимая работа, но она в основе нашей безопасности. Вы делаете Солнечногорский округ территорией, где хочется жить, растить детей и чувствовать себя под защитой», — подчеркнул глава муниципалитета Константин Михальков.

Помимо этого, настоятель Михайло-Архангельского храма в деревне Вертлино, протоиерей Дионисий, передал в качестве дара православный стяг. Флаг сопровождал его во время многочисленных поездок в зоны проведения СВО.

Во время торжества сотрудники полиции получили награды: медали, почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Это стало признанием их усердного выполнения обязанностей и выдающихся результатов в службе.