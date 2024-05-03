Покровский парк в Сергиевом Посаде открылся после обработки от клещей | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:17 Покровский парк в Сергиевом Посаде открылся после обработки от клещей Министерство благоустройства Московской области

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Покровский парк в Сергиевом посаде обработали от клещей. Теперь территория готова к приему посетителей.

Акарицидная обработка — это влажная дезинсекция, при которой на всей территории распыляют специальное средство на траву, деревья и кустарники. О ее проведении посетителей проинформировали заблаговременно. В день обработки парка от клещей территория была закрыта для посетителей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей.

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