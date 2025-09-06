Показательные выступления полицейских и кинологов прошли в Балашихе

На площади у Ледового дворца «Арена „Балашиха“» к 195-летию города организовали фестиваль «Полицейская Академия». Гости праздника увидели показательные выступления учащихся колледжа «Энергия», кинологов, сотрудников межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» с использованием приемов борьбы, самбо.

Мероприятие также посетил профессиональный боксер и кикбоксер Алексей Папин. Он представил зрителям показательные выступления и пригласил всех желающих на автограф-сессию.

Также гости праздника осмотрели автобус экспертно-криминалистического центра, посетили выставку служебных автомобилей и оружия.

«Здесь мы показываем наши внутреннюю „кухню“, спортивные возможности, что мы занимаемся не только охраной общественного порядка. У нас есть и творческие люди, и спортсмены», — отметил заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» полковник полиции Евгений Котенко.

Напомним, что сегодня в Балашихе отмечают 195-летие со дня основания города. В парках «Пехорка» и Пестовский, а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках проходят развлекательные мероприятия.