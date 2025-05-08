Показ спектакля о жизни народной артистки Клавдии Шульженко прошел в Зарайске

На сцене Дворца культуры имени В. Н. Леонова прошел показ спектакля «Когда вы спросите меня…» о жизни народной артистки Клавдии Шульженко в тяжелые годы войны. Мероприятие стало значимым вкладом в предстоящие празднования Дня Великой Победы.

Зрители услышали фронтовые песни в исполнении актрисы Марии Марковой, которая сыграла главную роль. В программе прозвучали воспоминания знакомых и современников Шульженко в исполнении Театра пластики и слова «Свои». Режиссером выступил И.М Архипов, балетмейстерами — Т. А. Сбитнева и А. А. Крючкова.

Спектакль стал не только данью памяти, но и напоминанием о том, как важна музыка в трудные времена. Мероприятие подчеркнуло значимость сохранения исторической памяти и уважения к подвигам тех, кто сражался за свободу страны.