Появилось видео с места стрельбы из пневматики в Электростали

Место стрельбы из пневматического ружья в Электростали попало на видео. Стрелка установили и задержали.

ЧП произошло около одно из домов на улице Чернышевского. Мужчина выстрелил из пневматики в 15-летнего подростка, который убирал территорию двора. Стрелявший был пьян, из пневматического ружья он выстрелил в школьника с балкона четвертого этажа. Мальчик получил травмы.

Правонарушителя доставили в территориальный полицейский отдел. Им оказался 36-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Оружие у него изъяли.