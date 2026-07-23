В Подмосковье задержали стрелявшего в подростка мужчину

Полицейские в Электростали задержали местного жителя, выстрелившего из пневматического ружья в убиравшего двор дома подростка. Об этом сообщила пресс-служба МВД Московской области.

Правоохранители установили, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в парня 2011 года рождения с балкона квартиры на четвертом этаже. Подросток получил травмы.

Правонарушителя доставили в территориальный отдел. Им оказался местный житель 1990 года рождения, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Пневматическое оружие у него изъяли.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летний юноша восемь раз выстрелил в бывшую девушку после разрыва отношений из пневматического пистолета. Девушка обратилась за помощью к врачам с ушибами плеча и бедра. Отвергнутого стрелка оперативно задержали местные сотрудники полиции.