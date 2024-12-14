Около 1,5 тысячи единиц коммунальной техники выведут на уборку снега в Подмосковье

В Подмосковье выведут 1,5 тыс единиц коммунальной техники на уборку снега

В субботу в Московской области на уборку снега выведут порядка 1,5 тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В течение суток работу по уборке общественных пространств и придомовых территорий региона осуществят порядка 1,5 тысячи единиц средств малой механизации и коммунальной техники. Эффективность работы — 89%», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что на территории Московской области температура воздуха варьируется от -5 до -2 градусов. По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается в городских округах: Домодедово, Ленинский, Химки, Балашиха, Волоколамский, Мытищи, Пушкинский, Щелково и Бронницы.

Ранее появилось видео уборки снега в Котельниках.