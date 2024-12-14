На уборку снега в Подмосковье вывели 670 единиц спецтехники

Порядка 670 единиц спецтехники вышло на уборку снега в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта.

«За ночь очистили и обработали противогололедными материалами около 11,4 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. В первую очередь работы ведутся на опасных участках — съездах, мостах и эстакадах, а также на дорогах с высокой интенсивностью движения — вылетных трассах», — уточнили в министерстве.

В распоряжении 360.ru появились кадры уборки снега в Котельниках. На улицы вывели технику и дворников. Работы контролирует подмосковное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее стало известно, что на уборку снега в городском округе Мытищи вывели 883 дворников и 183 машины спецтехники. Ход работ лично проконтролировал заместитель главы муниципалитета Иван Яськив.