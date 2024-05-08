«Поезд Победы» привез ветеранов из Балашихи на Поклонную гору | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 13:10 «Поезд Победы» привез ветеранов из Балашихи на Поклонную гору Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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«Поезд Победы» отправился от станции Железнодорожная в Балашихе до Поклонной горы. Главные пассажиры — семь ветеранов Великой Отечественной войны, которых привезли в парк Победы.

Ветераны ехали в новом вагоне поезда Иволга 4.0. Компанию им составили волонтеры, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, заместитель начальника Московской железной дороги Павел Петровичев, юнармейцы и агитбригада. В дороге звучали песни военных лет.

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«День Победы — самый важный и самый святой праздник. День, когда мы вспоминаем героев, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость. Сегодня прошла очень значимая акция, которую мы провели совестно с Российскими железными дорогами, с Московскими железными дорогами. Уверен, такая акция может стать традиционной», — сказал Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Ветераны возложили цветы к монументу «Скорбь» в зале памяти и скорби в музее Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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