Поэтические чтения и бал прошли у памятника Пушкину в поселке под Люберцами

Возле памятника Александру Пушкину в поселке Томилино 6 июня прошли поэтические чтения и театрализованное представление. Мероприятие приурочили ко Дню русского языка — дате, установленной в день рождения поэта.

В нем приняли участие депутаты окружного Совета депутатов Александр Мурашкин и Евгения Ерченкова, председатель люберецкого отделения «Союза женщин России» Елена Верховых, сотрудники библиотек, а также жители округа.

Елена Верховых отметила, что творчество Пушкина — это фундамент современного русского литературного языка. Поэтому в день его рождения празднуют также Международный день русского языка. В Люберцах с именем классика связана улица в Томилине и «Парк сказок», вдохновленный произведениями писателя. "Мы встретились у первого в Московской области памятника Пушкину, — сказала она. — Каждый год мы собираемся здесь, чтобы почтить память выдающегося гения литературы", — добавила Верховых.

На празднике состоялись поэтические чтения и театрализованное представление, прозвучали строки из произведений Пушкина, а также песни на его стихи. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику.