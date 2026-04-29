Итоги проекта по повышению квалификации педагогов подвели в Подмосковье

В первом квартале в Московской области оценили результаты проекта Министерства образования «Эффективная методическая служба». Его главная цель — повышение квалификации педагогов через стандартизацию методической поддержки и внедрение современных инструментов, включая искусственный интеллект.

За этот период сформировано более четырех тысяч наставнических пар, объединяющих опытных учителей и молодых специалистов. Более трех с половиной тысяч педагогов прошли региональное исследование компетенций учителей (РИКУ). Оно включает тестирование по предмету, межпредметным навыкам и методике преподавания. Цель исследования — объективно оценить уровень владения профессиональными компетенциями и выявить дефициты.

Наибольшую вовлеченность продемонстрировали образовательные организации Солнечногорска, Люберец и Одинцовского округа. По итогам РИКУ составляются индивидуальные маршруты поддержки для тех педагогов, кто в ней нуждается.

Специалисты двадцати межмуниципальных методических служб уделяют особое внимание работе с молодыми специалистами. Лидерами по количеству посещенных уроков стали методисты Люберец, Орехово-Зуево и Коломны. После посещения проводится анализ урока с привлечением ИИ, обсуждение его с учителем и даются рекомендации по повышению профессиональных компетенций.

Проект «Эффективная методическая служба» продолжит развиваться, охватывая все больше педагогов и образовательных учреждений региона.