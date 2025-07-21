Подтопление рядом с домом на Молодежной улице в Климовске устранили за час
Подтопление устранили вблизи дома №7к6 на Молодежной улице в Климовске. Задачу удалось выполнить в течение часа.
Коммунальные службы откачивали воду помпой. Рабочие помогали совковой лопатой. Оставшийся песок смели трактором.
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Ремонт трех участков региональных дорог завершат в Можайском округе в июле
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