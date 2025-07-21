Подтопление рядом с домом на Молодежной улице в Климовске устранили за час

результат после устранения подтопления
Фото: результат после устранения подтопления

Подтопление устранили вблизи дома №7к6 на Молодежной улице в Климовске. Задачу удалось выполнить в течение часа.

Коммунальные службы откачивали воду помпой. Рабочие помогали совковой лопатой. Оставшийся песок смели трактором.

подтопление до начала его устранения
Фото: подтопление до начала его устранения

В понедельник, 21 июля, аварийные бригады — в усиленном режиме по всей Московской области. Ливень стал причиной подтоплений в нескольких городских округах.

Где-то вода заполонила целые подземные переходы, как, например, на железнодорожной станции Павшино в Красногорске. Его успели осушить и вновь открыть для пассажиров

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