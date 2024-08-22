Торжественная церемония вручения паспортов подросткам прошла в Реутове

Фото: Медиасток.рф

Анастасия Пляскина, Анастасия Кошевенко и Александр Черненко из Реутова получили свои первые паспорта. Торжественная церемония прошла в администрации городского округа.

Вручение первых паспортов подросткам приурочили ко Дню флага России, который отмечают 22 августа. Вместе в главным документом гражданина страны ребятам вручили книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Церемонию провели заместитель главы городского округа Реутов Екатерина Отческая, Герой России Андрей Мерцалов и председатель местного совета ветеранов войны Валерий Нечай. Они пожелали ребятам успехов в будущем и напомнили о новых обязанностях и ответственности. Так, в 14 лет подросток с разрешения родителей может самостоятельно выбирать место проживания, работать и открывать банковские вклады.

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