Торжественная церемония вручения паспортов подросткам прошла в Реутове

Анастасия Пляскина, Анастасия Кошевенко и Александр Черненко из Реутова получили свои первые паспорта. Торжественная церемония прошла в администрации городского округа.

Вручение первых паспортов подросткам приурочили ко Дню флага России, который отмечают 22 августа. Вместе в главным документом гражданина страны ребятам вручили книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Церемонию провели заместитель главы городского округа Реутов Екатерина Отческая, Герой России Андрей Мерцалов и председатель местного совета ветеранов войны Валерий Нечай. Они пожелали ребятам успехов в будущем и напомнили о новых обязанностях и ответственности. Так, в 14 лет подросток с разрешения родителей может самостоятельно выбирать место проживания, работать и открывать банковские вклады.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 107 тысяч детей Подмосковья получили выплату к 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».