Андрей Воробьев: 107 тысяч детей Подмосковья получили выплату к 1 сентября

Подмосковные семьи получили выплаты к 1 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году поддержку оказали 107 тысячам детей.

«Выплаты к 1 сентября предусмотрены нашей социальной региональной программой и коснулись 107 тысяч семей. Услуга проактивная. Мы знаем кому, сколько необходимо перечислить. С 10 августа начали эту работу, чтобы семья почувствовала поддержку и все хлопоты, связанные с приготовлением ребенка в школу, были выполнены своевременно», — рассказал губернатор на совещании с правительством Подмосковья.

Школьникам из многодетных семей в Подмосковье перечисляют по три тысячи рублей на покупку формы. Еще по семь тысяч рублей получают ребята из многодетных семей с низкими доходами. Семьям с детьми-инвалидами выплачивают более 13 тысяч рублей.

«Все делается без лишней волокиты. На основании данных в информационных системах мы эти выплаты обеспечили», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Для семей с невысокими доходами, где дети идут в первый класс, подготовили около четырех тысяч школьных рюкзаков. В них есть все необходимое для занятий. В этом году такие же рюкзаки получат 46 первоклассников, которые приехали в Подмосковье из Белгорода и Курска.

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