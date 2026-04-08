Подмосковным компаниям выделят гранты еще на 380,6 млн рублей

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что финансовую поддержку от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) получат 28 компаний. Общая сумма одобренных грантов составит 380,6 миллиона рублей.

Средства были выделены в рамках программы субсидирования части процентных ставок по кредитам, направленным на приобретение и создание основных производственных средств.

«Благодаря этому формату поддержки компании получают дополнительные возможности для дальнейшего укрепления своих позиций на рынке и эффективного развития», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За счет средств гранта получатели смогут компенсировать до 90% расходов на оплату процентов по кредитам, полученным на увеличение основных средств.

Кроме того, промышленники могут получить займы в ФРП Московской области по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет.