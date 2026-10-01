Реакцию детей на грустные лица связали с историей депрессии у матерей

Дети, чьи матери сталкивались с депрессией, при усилении собственных депрессивных симптомов начинали дольше задерживать внимание на грустных лицах. К такому выводу пришли исследователи Университета Вермонта, наблюдавшие за 242 детьми и их матерями в течение двух лет. Исследование опубликовано в Journal of Psychopathology and Clinical Science (JPCS).

Ученые каждые полгода оценивали депрессивные симптомы у детей и их внимание к эмоциям на лицах. С помощью отслеживания взгляда исследователи фиксировали, сколько времени ребенок смотрит на грустные, злые, счастливые или нейтральные изображения, пишут «Известия».

Руководитель Брэндо Гибб отметил, что у детей с семейной историей депрессии усиление симптомов сопровождалось повышенным вниманием к грустным лицам. По его словам, такие участники теряют способность отвлекаться от печальных событий. У детей, чьи матери не имели депрессии, наблюдалась другая закономерность: при ухудшении состояния они не смотрели на грустные лица чаще, а уделяли меньше внимания счастливым выражениям, что авторы рассматривают как потенциально защитный фактор.

Исследователи не утверждают, что особенности внимания напрямую вызывают депрессию. Наблюдение за участниками планируют продолжить, чтобы выяснить, связаны ли эти реакции с последующим развитием болезни, уделяя особое внимание подростковому возрасту.