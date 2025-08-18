Диетолог Фесенко отметила, что лук, чеснок и приправы помогут уменьшить потребление соли

Употребление большого количества соли может привести к негативным последствиям для здоровья, включая проблемы с сердцем, сосудами, почками и мозгом. Врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко поделилась с «Газетой.Ru» способами снижения потребления соли.

По словам врача, уменьшение потребления соли особенно важно при гипертонии, заболеваниях почек, суставов, желудка и сердечно-сосудистой системы.

Эксперт рекомендовала использовать приправы и продукты с ярким вкусом, такие как лук, чеснок, тимьян, орегано, тмин, паприка, кислые или горькие фрукты и овощи, чтобы «перенастроить» вкусовые рецепторы и привыкнуть к менее соленой пище.

Доктор отметила, что йодированную соль можно оставить в рационе, но в разумных количествах, для профилактики йододефицита.

«Наша цель — не заменить соль на что-то другое, а просто есть ее меньше», — подытожила Фесенко.