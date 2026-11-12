Подмосковный врач Кинтаева посоветовала донорам крови регулярно проверять зрение

Близорукость и ношение очков не всегда препятствуют сдаче крови, однако некоторые заболевания глаз могут стать противопоказанием к донорству. Об этом в День офтальмолога рассказала врач Реутовской клинической больницы Айгуль Кинтаева.

Специалист с более чем 15-летним опытом работы напомнила, что многие нарушения зрения долго развиваются без заметных симптомов. Поэтому проверять глаза необходимо регулярно, а при появлении вспышек, затуманивания или мушек перед глазами следует обратиться к врачу.

«Старайтесь давать глазам отдых от экранов, следите за освещением при чтении и не забывайте о регулярной проверке зрения. Особенно важно внимательно относиться к своему здоровью тем, кто заботится о других. Донорство крови — это возможность подарить кому-то шанс на жизнь. А забота о собственном здоровье — важная часть заботы о близких и окружающих. Берегите себя и свое зрение!» — отмечает Айгуль Кинтаева.

По словам офтальмолога, противопоказаниями к донорству являются близорукость от −6 диоптрий, слепота и ряд воспалительных заболеваний глаз, включая увеит и иридоциклит. После конъюнктивита, кератита или ячменя предусмотрен временный отвод на месяц после выздоровления, а после операций на глазах — на 120 дней. Окончательное решение о допуске к сдаче крови принимает врач-трансфузиолог.

Для отдыха глаз Айгуль Кинтаева также рекомендовала ежедневно выполнять простое упражнение.

«Сядьте прямо, потрите ладони друг о друга до ощущения тепла. Закройте глаза и прикройте их сложенными лодочкой ладонями так, чтобы не проникал свет, а центр ладоней находился напротив зрачков. Локти поставьте на стол. Расслабьтесь и представьте абсолютно черный цвет. Выполняйте две–три минуты», — заключила врач-офтальмолог.