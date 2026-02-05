Подмосковный производитель соусов в 2 раза увеличил выработку по нацпроекту

Фото: Завод по производству упаковки для пищевых продуктов «МолоПак» в Чехове / Медиасток.рф

Компания «Европродукт», известная потребителям по бренду Tamaki, подвела итоги 2025 года. Подмосковный производитель соусов и других продуктов для японской и паназиатской кухни не только укрепил свои позиции внутри страны, но и значительно нарастил экспорт.

Сегодня у компании две современных фабрики в Подмосковье — в Люберцах и Лыткарине. Оттуда соусы, васаби, панировочные сухари и другие товары расходятся по всей России, в страны СНГ и даже в 24 государства дальнего зарубежья.

«В прошлом году компания стала участником федерального проекта „Производительность труда“ и, в том числе благодаря внедрению инструментов бережливого производства, повысила операционную эффективность производственных мощностей в 2,2 раза», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году Tamaki переработала дизайн и упаковку товаров, которые можно найти на полках магазинов, что сразу же оценили потребители. После этого продажи через розничные сети взлетели на 50%, а через онлайн-платформы— на 24%.

В целом, направление работы с магазинами выросло на 37%.

Учредитель компании Андрей Белянин подтвердил, что такой рывок стал возможен благодаря участию в государственной программе.

«Проект позволил по-новому выстроить производственные процессы, повысить эффективность использования ресурсов и создать основу для устойчивого масштабирования бизнеса», — отметил он.

Под брендом Tamaki фабрики в Подмосковье выпускают более 40 видов соусов, включая классический соевый, а также все необходимое для приготовления азиатских блюд: от темпуры до рисового уксуса. Продукцию поставляют как в рестораны, так и в супермаркеты.

Присоединиться к проекту «Производительность труда» можно после отправки заявки на сайте производительность.рф.

Подробную информацию обо всех видах поддержки для бизнеса в Московской области можно найти на инвестиционном портале.