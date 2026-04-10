Подмосковный производитель косметики получил 6 отраслевых наград в 2025 году

Бренды компании ESTILAB — резидента особой экономической зоны «Дубна» — получили шесть отраслевых наград. Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, их удостоилась продукция под торговыми марками ICON SKIN и DE_CODE.

Как рассказали в региональном Мининвесте, флагманский бренд ICON SKIN стал лауреатом премий «Моя косметика», «ЯПокупаю Beauty» и «Beauty insider». Дополнительно он одержал победу в People’s Choice Awards в номинации «Бренд‑запуск десятилетия».

Бренд DE_CODE тоже показал высокие результаты, став лауреатом премии «Моя косметика». Он также одержал двойную победу в конкурсе «Знай наших», был признан лучшим в номинациях «Потребительские товары» и «Экспортный потенциал».

