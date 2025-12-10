Подмосковный НИИ акушерства и гинекологии организует праздник для будущих родителей

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени Краснопольского проведет итоговую встречу для будущих родителей в рамках годового цикла «Добро пожаловать в МОНИИАГ!». Институт пригласит семьи, которые готовятся к появлению малыша, чтобы ответить на важные вопросы о родах, подготовке к ним и здоровье новорожденных. Кроме того, мероприятие пройдет в праздничной атмосфере перед Новым годом.