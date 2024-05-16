Подмосковный Комлесхоз проверил пожароопасные участки | 360°

16 мая 2024, 13:35
Подмосковный Комлесхоз проверил пожароопасные участки
Итоги профилактики пожарной безопасности в лесах подвели в Подмосковье. В рамках мероприятия «Смежник» специалисты проверили, как собственники и арендаторы участков, которые граничат с территориями лесничеств, соблюдают правила по недопущению возгораний.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, лесная охрана провела масштабную проверку с 18 марта по 12 мая.
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«Было проведено более 3700 патрулирований и обследовано почти семь тысяч участков на границах лесного фонда. Выявлено 1508 нарушений лесного законодательства», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару, предусмотрено наказание.
Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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