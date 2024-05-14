Подмосковный Комлесхоз пресек 79 нарушений пожарной безопасности | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 13:30 Подмосковный Комлесхоз пресек 79 нарушений пожарной безопасности Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты Комлесхоза выявили 79 нарушений пожарной безопасности с 9 по 12 мая. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и МЧС провела более 200 патрулирований.

«За вторые майские праздники выявлено 141 нарушение лесного законодательства, в том числе 79 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 53 нарушения санитарной безопасности и 9 фактов самовольного занятия лесных участков» — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

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В регионе с 1 апреля действует пожароопасный сезон. В это время оперативные службы переходят в режим повышенной готовности, а жители обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

Нарушители получили 44 протокола об административных правонарушениях.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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