Подмосковных волонтеров пригласили на «Главную морскую елку» в Крыму

Культурное мероприятие «Главная морская елка страны» пройдет в Судаке с 29 декабря по 8 января. Оно объединит атмосферу творчества и новогоднего праздника с красотой побережья Черного моря. На него пригласили семей с детьми, жителей Крыма и представителей органов власти.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На площадке состоятся мастер-классы, рождественская ярмарка, благотворительная акция и многое другое.

Кроме того, партнеры события подготовят выставку уникальных елок под открытым небом.

Для подготовки праздника пригласят волонтеров, которым предоставят жилье и питание, а также рабочий кейс в портфолио о профильное обучение. Зарегистрироваться можно до 1 декабря. Помочь в проведении мероприятия пригласили студентов, деятелей молодежной политики, волонтеров и молодых специалистов.