Подмосковных производителей пригласили на продуктовую выставку в Дубай

Международная продуктовая выставка Gulfood Manufacturing 2025 пройдет в Дубае с 4 по 6 ноября. Производителей из Подмосковья пригласили посетить мероприятие.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Gulfood Manufacturing — одна из крупнейших профильных выставок Ближнего Востока и стран MENA, на которой представляют технологии и оборудование для пищевой индустрии.

В экспозиции ежегодно принимают участвуют свыше 1,4 тысячи компаний со всего мира, которые демонстрируют достижения в сфере производства и упаковки еды и напитков.

Для российских предприятий посещение выставки может стать шансом выстроить новые партнерские связи, повысить эффективность работы, выйти на рынки других стран и существенно расширить клиентскую базу.

Чтобы представить свою продукцию на мероприятии, необходимо заполнить заявку на сайте.

Дополнительные сведения и консультацию можно получить у ответственного менеджера Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Сергея Филиппова по телефону 8 495 150 39 41 или по электронной почте fsn@exportmo.ru.