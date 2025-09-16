Подмосковных предпринимателей пригласили на форум по электронной коммерции

В Москве с 7 по 8 октября пройдет пятый международный форум электронной коммерции и ритейла E-Retail Week. Подмосковных предпринимателей пригласили посетить знаковое мероприятие.

Участники мероприятия определят ключевые направления развития рынка, обсудят актуальные вызовы отрасли, а также продемонстрируют самые передовые технологические решения.

Организаторы готовят насыщенную программу: на форуме представят новые форматы взаимодействия с потребителями, свежие идеи в сфере электронной торговли и практические примеры успешных проектов.

Свыше 500 известных брендов, среди которых Wildberries, Ozon, «ЯндексМаркет», «Магнит», X5 Group, «Лента» и многие другие поделятся опытом внедрения инноваций.

Ключевыми темами станут вопросы использования искусственного интеллекта, роботизация бизнес-процессов и комплексная цифровая трансформация ритейла.

Гости мероприятия получат возможность ознакомиться с последними разработками в области ИИ и Big Data, протестировать новинки и увидеть, как цифровые инструменты меняют рынок.

Особое место в программе форума займет премия Ecom Awards, в рамках которой награды традиционно вручают за наиболее значимые достижения в сфере электронной коммерции. Эта часть мероприятия не только подчеркнет успехи лидеров отрасли, но и станет стимулом для дальнейшего развития инновационных проектов.

Более подробную информацию о программе и участниках можно найти на официальном сайте форума.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подобные инициативы оказывают значительное влияние на формирование современной торговой инфраструктуры региона, позволяют перенимать лучшие практики и внедрять их в собственные проекты.