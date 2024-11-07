Сегодня 17:42 Подмосковных фермеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Узбекистана Фото: фото: Медиасток.РФ
Вебинар на тему экспорта в Узбекистан проведут для подмосковных сельхозтоваропроизводителей и предприятий агропромышленных комплексов. Он пройдет 12 ноября в 10:00.
Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, вебинар организует Российский экспортный центр. Слушатели узнают о том, как наладить поставки в Узбекистан, какие товары там наиболее востребованы, а также о необходимых документам, тарифах на логистику и особенностях бизнес-этикета.
Зарегистрироваться на онлайн-встречу можно
по ссылке.
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