Подмосковных фермеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Узбекистана

Вебинар на тему экспорта в Узбекистан проведут для подмосковных сельхозтоваропроизводителей и предприятий агропромышленных комплексов. Он пройдет 12 ноября в 10:00.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, вебинар организует Российский экспортный центр. Слушатели узнают о том, как наладить поставки в Узбекистан, какие товары там наиболее востребованы, а также о необходимых документам, тарифах на логистику и особенностях бизнес-этикета.

Зарегистрироваться на онлайн-встречу можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидерстве региона по выпуску и экспорту сыра. За последние 10 лет удалось нарастить производство в три раза — с 56 тысяч тонн до 154 тысяч тонн.