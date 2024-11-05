Московская область с 2021 года является лидером в стране по изготовлению различных сыров. За последние 10 лет удалось нарастить производство в три раза — с 56 тысяч тонн до 154 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что только за девять месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 129,5 тысячи тонн сыра.

«Мы также на первом месте по экспорту сыра — 17,5 тысячи тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — сообщил губернатор Московской области.

Воробьев также рассказал о работе молочно-товарной фермы «Рота-Агро Благовещенье», расположенной в Наро-Фоминске. Ее удалось построить всего за год. Она стала одной из первых, кто интегрировал современные технологии в сельское хозяйство — автоматизированное управление стадом, промышленная доильная установка.