Подмосковные врачи спасли восьмилетнего мальчика, которого укусила гадюка

Змея укусила мальчика во время отдыха на водоеме в Коломенском городском округе. Мальчик захотел погладить гадюку, но она его укусила.

Первую помощь пострадавшему оказали фельдшеры скорой помощи, потом ребенка доставили в Луховицкую больницу. Реабилитацию школьник проходил в Подольской детской больнице, там он пробыл четыре дня.

За последние два месяца это уже не первый случай укуса змеи. В Подольской больнице рассказали, что за последние несколько дней двое детей пострадали от укусов гадюки.

Девочку с последствиями укуса гадюки спасли в МОЦОМД в середине июня. Состояние ребенка было тяжелым, среди симптомов — спутанное сознание, отек кисти и боли.