Специалисты подмосковного Фонда капитального ремонта приступили к обновлению квартир в восстановленном девятиэтажном доме Мариуполя. Программа предусматривает ремонт под ключ более 100 жилых помещений в здании, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В ходе работ строители заменяют системы горячего и холодного водоснабжения, а также электроснабжения. После обновления инженерных коммуникаций специалисты выполнят черновую и чистовую отделку квартир, включая облицовку стен, обустройство потолков и напольных покрытий.

За качеством восстановления следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат», — обратился ранее к специалистам управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.