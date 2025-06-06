Подмосковные росгвардейцы провели патриотическую акцию в Одинцове

Подмосковные правоохранители продолжили акцию «Каникулы с Росгвардией». Сотрудники организовали мероприятие в одном из детских садов Одинцова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча с воспитанниками стартовала с утренней зарядки. На ней ребята отвечали на вопросы патриотической викторины и принимали участие в различных конкурсах, посвященных истории страны.

После Росгвардейцы вручили детсадовцам подарки и воздушные шары. Презенты дополнили общее настроение и оставили у детей добрые воспоминания о празднике.

Напомним, что прошлым летом ведомство провело около 200 мастер-классов и конкурсов. В акции «Каникулы с Росгвардией» поучаствовали более 350 ребят.