Подмосковная Росгвардия провела 200 мастер-классов и конкурсов для детей летом

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии провели акцию для детей. Во время летнего отдыха для них организовали творческие конкурсы и мастер-классы.

Как рассказали в ведомстве, в ходе акции «Каникулы с Росгвардией» детям рассказали о работе организации. Всего для ребят провели около 200 мероприятий.

Правоохранители рассказали о своей службе, показали экипировку и защитные средства. Свыше 350 детей поучаствовали в мастер-классах по оказанию первой помощи и самообороне.

«Правоохранители рассказали юным слушателям о важности соблюдения мер безопасности в летний период и продемонстрировали техническое оснащение патрульного автомобиля Росгвардии», — добавили в ведомстве.

Для ребят также провели свыше 90 творческих конкурсов.

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dpa

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