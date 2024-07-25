Подмосковные предприниматели заключили 200 договоров аренды за рубль за год

Подмосковные предприниматели получили возможность получит недвижимость в аренду на льготных условиях в прошлом году. Мерой поддержки уде воспользовались 200 раз.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, программой «Недвижимость за рубль» могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса. Сейчас по ней доступно около 200 объектов для аренды.

Программа помогает предпринимателям сэкономить на съеме помещения, что особенно важно для новичков.

«Есть и еще один важный момент — возможность использовать старые, заброшенные помещения, которые раньше стояли без дела. Теперь предприниматели могут взять их в аренду, провести капитальный ремонт или реставрацию и начать там свой бизнес», — отметил Игорь Брынцалов.

Выбрать подходящее место для бизнеса и подать заявку можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации торговых объектов на вылетных магистралях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».