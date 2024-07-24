Воробьев рассказал о модернизации торговых объектов на вылетных магистралях

Фото: Антон Чернов
Фото: Фото: Антон Чернов

Приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях — важная тема, заметная для жителей. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, все должно соответствовать стандарту.

«Акцент на вылетные магистрали, но не только. И в центрах городов, и прилегающих микрорайонах, все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — подчеркнул Воробьев.

Напомним, сейчас в Московской области осталось 880 торговых объектов, не соответствующих стандартам. Так, 278 из них расположено на вылетных магистралях и 602 — на центральных улицах городов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте