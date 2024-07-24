Воробьев рассказал о модернизации торговых объектов на вылетных магистралях
Приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях — важная тема, заметная для жителей. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, все должно соответствовать стандарту.
«Акцент на вылетные магистрали, но не только. И в центрах городов, и прилегающих микрорайонах, все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — подчеркнул Воробьев.
Напомним, сейчас в Московской области осталось 880 торговых объектов, не соответствующих стандартам. Так, 278 из них расположено на вылетных магистралях и 602 — на центральных улицах городов.
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