Подмосковные компании пригласили на выставку пищевой промышленности в Дубае

С 26 по 30 января 2026 года в Дубае пройдет одна из крупнейших выставок пищевой промышленности Gulfood, которая собирает участников со всего мира. Компании из Подмосковья могут подать заявку на участие до 28 сентября и представить свою продукцию под национальным брендом «Сделано в России».

В Минсельхозе региона пояснили, что участниками могут стать производители напитков, молочной и масложировой продукции, мяса, морепродуктов, бакалеи, зерновых и товаров для диетического питания. Для бизнеса это шанс выйти на мировой рынок, найти зарубежных партнеров и увеличить экспорт. В этом году на выставке уже участвовали десять компаний из Московской области, которые представили фрукты и орехи, восточные сладости, мороженое без сахара, мясные и рыбные изделия, чай, кофе и другие продукты.

Российский экспортный центр возьмет на себя все расходы: аренду стендов, оформление площадок, продвижение, поиск иностранных покупателей и организацию деловой программы. С подробностями можно ознакомиться на платформе «Мой экспорт».