В Подмосковье впервые прошел квест по спортивному ориентированию по объектам Народной программы

Масштабный квест по спортивному ориентированию «Город пЕРемен» прошел в Пестовском парке в Балашихе, откуда любители активного отдыха отправились на поиски контрольных точек и ключевых объектов, возведенных в городе за последние пять лет, в том числе по Народной программе «Единой России».

«Более 780 тысяч инициатив жителей Подмосковья вошли в Народную программу партии в 2021 году, в том числе свыше 70 тысяч из них поступило от жителей Балашихи. Многое изменилось в городе и в регионе в целом — благоустраивались территории и общественные пространства, появлялись новые соцобъекты. Увидеть эти изменения и преобразования можно как раз во время увлекательного квеста по ключевым точкам города, которые порой ускользают от нашего внимания в повседневной жизни», — отметил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Участники квеста получили карту спортивного ориентирования без названий улиц и номеров домов. Вместо этого на ней были отмечены 35 контрольных пунктов — ключевых объектов, возведенных или реконструированных в городе в последние годы. В их числе — обновленные парки, современные школы, спортивные комплексы и культурные пространства.

«Весной мы запустили проект „Город пЕРемен“ — большой интерактивный квест по объектам Народной программы. Все лето горожане проходили его, а затем спортсмены выступили с инициативой провести похожее мероприятие, но в формате спортивного ориентирования. И вот уже через месяц мы проводим его здесь, в Балашихе. Проект призван еще раз показать, как изменился город за последние годы. Балашиха прекрасна для спорта, жизни, работы — она расцветает и развивается. И наши спортсмены смогли в этом убедиться», — сказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Соревнование провели в двух категориях: индивидуальный зачет среди спортсменов от 18 лет и старше и семейный, где участвовали дети и их родители. За два часа участникам предстояло собрать максимальное количество баллов, отметившись на каждой точке.

В семейном зачете первое место заняли Андрей и Юлия Хрей. Супруги уже много лет занимаются спортом: зимой катаются на лыжах, летом — на велосипедах, регулярно бегают в Пестовском парке и участвуют в забегах в других городах — от Москвы до Ярославля.