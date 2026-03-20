Подмосковные фермеры представят продукцию на «Вкусной пятнице» 20 марта

На территории Дома Правительства Московской области 20 марта состоится ярмарка фермерской продукции «Вкусная пятница», организованная Россельхозбанком. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

С 9 до 15 часов в деловом центре «Новатор» все гости смогут насладиться натуральными продуктами, в том числе от местных производителей, и открыть для себя локальные бренды.

Всего свою продукцию представят пять компаний. Гости смогут попробовать натуральные сыры и молочные продукты, чай и кофе от семейного магазина, а также шоколад ручной работы, свежую выпечку и органические закрутки и консервы по авторским рецептам.

«Вкусная пятница» помогает фермерам находить своего покупателя. В проекте участвуют более 75 хозяйств, а дегустации проходят на 30 площадках в Московском регионе.

Такой формат позволяет производителям напрямую презентовать свою продукцию. Участие в проекте для фермеров и компаний бесплатно, организационные вопросы покрывает Россельхозбанк.

В марте–апреле в разных городах Подмосковья пройдут тематические ярмарки, чтобы жители могли выбрать продукты как на время Великого поста, так и для подготовки к Пасхе. Так в Шаховской 20 марта состоится «Постный день». Более чем на 50 торговых точках можно будет купить овощи и фрукты, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, растительное масло, мед и хлебобулочные изделия без животных ингредиентов.