Свежие продукты к празднику: в Подмосковье перед Пасхой пройдут ярмарки

Тематические ярмарки пройдут в разных городах Подмосковья в марте–апреле, чтобы жители могли выбрать продукты как на время Великого поста, так и для подготовки к Пасхе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В Шаховской 20 марта пройдет ярмарка «Постный день». Более чем на 50 торговых точках можно будет купить овощи и фрукты, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, растительное масло, мед и хлебобулочные изделия без животных ингредиентов.

С 30 марта по 5 апреля пасхальные ярмарки откроются в Электроуглях и Власихе. Жители смогут заранее запастись продуктами к праздничному столу и познакомиться с ассортиментом региональных производителей.

Актуальные адреса и режим работы всех площадок можно узнать на портале «Мой АПК».