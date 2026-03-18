Подмосковная полиция выпустила ролик о насилии в школе и как его предотвратить

Социальный ролик о том, как предотвратить насилие в школе, выпустило МВД по Московской области. Видео опубликовали в телеграм-канале 360.ru .

В ролике наглядно показали, как можно вовремя распознать агрессию, травлю и признаки насилия. Авторы проследили историю зарождающейся любви между школьниками, а потом показали, что нужно было увидеть «между строк», если проявить больше внимательности.

Ролик от подмосковной полиции призывает обращать внимание на изменения в поведении школьников, на то, как они проводят свободное время, что ищут на сайтах и какую литературу читают. Возможно, это поможет предотвратить акты насилия, когда школьники «внезапно» берут в руки оружие и стреляют в одноклассников.

В начале февраля в Уфе подросток устроил стрельбу в гимназии из страйкбольного автомата. Ранение получил учитель истории.

В Красноярском крае ученица напала с канцелярским ножом на учителя. Преподаватель увернулась, а девочка выбежала в коридор и ранила сверстницу.