Подмосковная компания разработала ленточные датчики для борьбы с протечками воды

Группа компаний «Специальные системы и технологии» в Мытищах разработала два инновационных продукта для борьбы с протечками воды. Их можно использовать как в жилых домах, так и на промышленных предприятиях.

Как рассказали в областном Мининвесте, ГК получила патенты на свои разработки. Это ленточный датчик и модуль управления, которые помогают выявлять протечки.

«Датчик представляет тонкую гибкую ленту, которая легко монтируется в местах возможных протечек — под кровли зданий, в подвальные помещения, вдоль водопроводных систем и систем отопления, а также в другие места. Датчик точно улавливает место даже небольшой протечки и подает сигнал на модуль управления, что позволяет оперативно найти и устранить аварию», — пояснили в ведомстве.

Такие системы могут быть установлены в жилых домах, а также на промышленных и коммерческих объектах.

«ССТ» планирует выпускать более 45 тысяч метров ленточных датчиков в месяц.

В группу компаний входят четыре производства в Подмосковье, R&D и испытательный центры, а также логистические активы.