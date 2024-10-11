Подмосковная компания представила проект фермы на выставке «Золотая осень»

В Шаховской построят животноводческую ферму на 2,4 тысячи коров. Там будут ежегодно производить 27 тысяч тонн молока. Проект объекта представили на выставке «Золотая осень».

Сельскохозяйственная выставка «Золотая осень» открылась в Москве на базе комплекса «Тимирязев центр». Свою экспозицию подготовила подмосковная компания «Стронг Техник», которая занимается дилерством техники и сельхозпроизводством в Шаховской, Волоколамске и Можайске, рассказали в Минсельхозпроде региона. В Луховицах работают два дилерских центра предприятия, где на обслуживании находится более 800 машин.

Компания уже ввела в оборот 5,4 тысячи гектаров земель, которые раньше не использовались. Ожидается, что урожай сельхозкультур в этом году превысит 7,6 тысячи тонн, а зерновой кукурузы — 3,5 тысячи тонн. Сейчас компания строит ферму в Шаховской, где создадут 135 рабочих мест, а также молокоперерабатывающий завод мощностью 100 тонн в сутки.

Стенд Подмосковья посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Губернатор Андрей Воробьев рассказал ему о достижениях региона и поделился планами по созданию инновационных проектов в области селекции и генетики.

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