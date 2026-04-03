Подмосковная компания подарила 8 операционных светильников центру травматологии

Подмосковное предприятие «ВестМедГрупп», работающее на площадке особой экономической зоны «Дубна», передало восемь современных операционных светильников Caduceus в Центр имени Г. А. Илизарова.

Оборудование предназначено для проведения высокоточных хирургических вмешательств.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что системы представляют собой высокотехнологичные решения, оснащенные светодиодными источниками света и гибкой механикой, позволяющей точно позиционировать световые модули.

Управление осуществляется через удобную систему настройки, с помощью которой хирурги могут регулировать параметры освещения — от диаметра и интенсивности до фокусировки и цветовой температуры. Также предусмотрены специализированные режимы, необходимые при эндоскопических операциях.

Такие характеристики обеспечивают равномерное и глубокое освещение операционного поля, что особенно важно при сложных вмешательствах.

«Центр Илизарова — это не просто клиника, это мировой лидер в области ортопедии и восстановительной хирургии. Мы гордимся тем, что можем поддержать эту выдающуюся миссию, предоставив оборудование, которое напрямую влияет на качество и безопасность операций», — подчеркнули в компании.

Учреждение ежегодно принимает свыше 22 тысяч пациентов с различными патологиями опорно-двигательной системы, включая сложные случаи нейроортопедии. Ожидается, что внедрение новых светильников позволит повысить точность хирургических манипуляций, оптимизировать продолжительность операций и улучшить клинические результаты.