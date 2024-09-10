Подмосковье запустило новую субсидию для малого и среднего бизнеса со 2 сентября

Заявки на субсидии для покупки промоборудования открыли для МСП Подмосковья

Малый и средний бизнес Московской области получил право на получение новой субсидии, направленной на покупку промышленного оборудования. Прием заявок на получение денег открыли 2 сентября, он продлится до 3 октября. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что новую субсидию регион получил вместе с федеральным министерством промышленности и торговли.

«На получателя приходится до 20 миллионов рублей. До 50% затрат на покупку оборудования можно закрыть. Прием заявок сейчас в активной фазе. Он продлится до 3 октября», — заявила Зиновьева в ходе совещания в правительстве региона.

Министр отметила, что благодаря действующей в Подмосковье поддержке малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых уровень роста этого сектора экономики значительно вырос.

Кроме того, этот вид бизнеса обеспечивает треть всех налогов Московской области и четверть внутреннего регионального продукта. Действующие в регионе меры поддержки сохраняют темп роста.

Предприниматели также могут получить средства на покупку или взятие в лизинг оборудования, помощь для выхода на маркетплейсы. Кроме того, есть специальные субсидии для представителей социального предпринимательства по возмещению операционных затрат на аренду помещений или жилищно-коммунального хозяйства.

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