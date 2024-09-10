Темпы роста малого и среднего бизнеса в Подмосковье стали рекордными

Зиновьева рассказала о мерах по увеличению роста МСП в Подмосковье

Представители малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые обеспечивают почти треть всех налогов в Московской области и четверть внутреннего регионального продукта. За счет финансовых мер поддержки со стороны региона темп роста этого вида предпринимательства оказался самым высоким в России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что на сегодняшний день Московской области работают 435 компаний малого и среднего предпринимательства и оформлены 761 тысяча самозанятых.

«Мы прирастаем темпами выше, чем в целом по стране. Эту динамику важно сохранить и нарастить. Для этого у нас работают финансовые меры поддержки, календарь субсидий», — заявила Зиновьева.

Заместитель председателя правительства напомнила, что Подмосковные малые и средние предприниматели получают пять основных субсидий.

Среди них выделение средств на покупку и лизинг оборудования, помощь для выхода на маркетплейсы, открытие своего дела по франшизе, а также новая мера поддержки — адресная субсидия для приобретения промышленного оборудования.

Кроме того в Московской области действуют две меры поддержки для социальных предпринимателей. Благодаря им регион вышел в лидеры по количеству таких видов бизнеса. Сейчас в Подмосковье таких компаний 1220.

Узнать все подробности о получении субсидий можно на инвестиционном портале Московской области и там же подать заявку.

Ранее министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области заявили, что общее число сотрудников, задействованных в сфере малого и среднего предпринимательства приблизилось к двум миллионам. За год рост составил 11,5%.