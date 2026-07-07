Подмосковье вошло в топ лидеров России по внедрению экспортного стандарта

Подмосковье вошло в число российских регионов, признанных лидерами по внедрению регионального экспортного стандарта. Высокую оценку регион получил от Российского экспортного центра.

Сопровождение экспортно ориентированный бизнес в регионе получает от Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Организация помогает компаниям участвовать в международных выставках, проводит образовательные мероприятия, консультирует предпринимателей и предоставляет другие инструменты для развития экспортной деятельности.

«Московская область вошла в число регионов — лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС). Такая оценка подтверждает высокий уровень сформированной в области экспортной экосистемы и результативность инструментов поддержки компаний, работающих на внешних рынках», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Работу Подмосковья в сфере развития экспорта также положительно оценила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, практики Московской области легли в основу обновленного регионального экспортного стандарта версии 3.0, который направлен на расширение практической поддержки предприятий, работающих на зарубежных рынках.