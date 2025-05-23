Подмосковье усилит инвестиционное сотрудничество с китайской провинцией Аньхой

Развитие сотрудничества с китайской провинцией обсудили на встрече вице-губернатора Аньхоя Ли Чжуна с заместителем председателя правительства Подмосковья — главой Мининвеста Екатериной Зиновьевой.

Сейчас инвесторы из КНР реализуют восемь проектов в Подмосковье с общим объемом вложений 79 миллиардов рублей. Они позволят создать 7,6 тысячи рабочих мест.

На встрече с китайской делегацией обсудили привлечение инвесторов в сектор роботостроения и другие отрасли промышленности. Кроме того, стороны проявили интерес в наращивании товарооборота и наметили шаги по реализации планов.

Екатерина Зиновьева отметила, что Подмосковье давно ведет переговоры с провинцией Аньхой.