Подмосковье усилит инвестиционное сотрудничество с китайской провинцией Аньхой

Развитие сотрудничества с китайской провинцией обсудили на встрече вице-губернатора Аньхоя Ли Чжуна с заместителем председателя правительства Подмосковья — главой Мининвеста Екатериной Зиновьевой.
Сейчас инвесторы из КНР реализуют восемь проектов в Подмосковье с общим объемом вложений 79 миллиардов рублей. Они позволят создать 7,6 тысячи рабочих мест.
На встрече с китайской делегацией обсудили привлечение инвесторов в сектор роботостроения и другие отрасли промышленности. Кроме того, стороны проявили интерес в наращивании товарооборота и наметили шаги по реализации планов.
Екатерина Зиновьева отметила, что Подмосковье давно ведет переговоры с провинцией Аньхой.
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