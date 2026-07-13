Подмосковье стало лидером по расселению аварийного жилья в России

ФРТ: в Подмосковье за полгода расселили 77,1 тысячи кв. м аварийного жилья

В Подмосковье за первые шесть месяцев 2026 года расселили 77,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Регион стал лидером России по объему выполненных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

В Московской области показатель оказался выше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе, где расселили 70,3 тысячи квадратных метров. Далее в списке оказались Ростовская область с результатом 43,3 тысячи «квадратов», Ханты-Мансийский автономный округ — с 40,3 тысячи, Пермский край — с 27,9 тысячи.

«За полгода в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ более 34,8 тысячи жильцов аварийных домов переехали в новые дома, расселено около 595 тысяч квадратных метров непригодного жилищного фонда», — подвел итог генеральный директор фонда Василий Купызин.

За счет собственных средств регионы переселили более 15,2 тысячи человек и сократили объем непригодного жилья на 257,7 тысячи квадратных метров. Всего по стране новые дома получили свыше 34,8 тысячи жильцов аварийных зданий.

Ранее в микрорайоне Заречном в Щелкове начали строительство дома для переселения жителей из аварийного жилья в Дальнем Воронке. После ввода объекта в эксплуатацию новые квартиры получат около тысячи человек.