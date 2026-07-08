Около тысячи жителей аварийных домов переедут в новостройку в Щелкове

В микрорайоне Заречном в Щелкове возводят жилой дом, предназначенный для переселения из аварийного жилья в Дальнем Воронке. После сдачи объекта новые квартиры получат около тысячи человек. Всего в программе расселения микрорайона участвуют свыше 2,3 тысячи жителей, сообщили в региональном стройнадзоре.

Проект реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая площадь новостройки составит почти 26 тысяч квадратных метров. В здании разместят 330 квартир: 97 однокомнатных, 155 двухкомнатных, 74 трехкомнатные и четыре четырехкомнатные.

В шаговой доступности от дома находятся детский сад, школа, кинотеатр, спортивный зал и остановки общественного транспорта.

По данным инспекторов стройнадзора, готовность объекта достигла 37%. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года.