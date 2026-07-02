Молодежь Московской области пригласили к участию во Всероссийской антинаркотической акции «Стимул мечты — это сам ты!», которая стартует в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 26 июня. Организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи.

Стать участниками смогут все жители Подмосковья в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо с 26 июня по 10 июля разместить в своем аккаунте во «ВКонтакте» короткий ролик или текст с рассказом о главных стимулах жизни.

Организаторы пояснили, что таким образом молодые люди расскажут сверстникам, что у запрещенных веществ есть здоровая альтернатива.

В начале июня в рамках идущих в Подмосковье антинаркотического месячника и акции «Здоровье — твое богатство» в Воскресенской школе № 3 прошла встреча специалистов с учениками, педагогами и родителями.

На пленарном заседании зрителям рассказали о проектах «Движения Первых» по здоровью детей и обучению навыкам спасения жизни по программам Российского Красного Креста.

После для зрителей организовали три секции, посвященные профилактике охраны здоровья детей, кризисам в семейной жизни и воспитанию духовно-нравственных ценностей.