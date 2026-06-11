Антинаркотический форум прошел в Воскресенске

10 июня на базе МОУ «СОШ № 3» городского округа Воскресенск состоялся форум, посвященный профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Мероприятие, организованное в рамках Антинаркотического месячника и акции «Здоровье — твое богатство», собрало школьников, педагогов и родителей.

В начале форума участникам рассказали о проектах «Движения Первых» по здоровью школьников, обучении навыкам спасения жизни по программам Российского Красного Креста и духовном здоровье человека.

После пленарного заседания работа продолжилась по трем секциям. На первой секции обсуждалась ранняя профилактика как основа здоровьесбережения детей и молодежи (для обучающихся и педагогов). На второй секции говорили о последствиях семейных кризисов для ребенка и влиянии бесконтрольного интернета (для обучающихся и родителей). Третья секция была посвящена медиаматериалам и программам организации «Общее дело» как инструменту воспитания культуры здорового образа жизни и духовно-нравственных ценностей (для педагогов и родителей). Благодаря высокому профессионализму организаторов и глубокой проработке программы форум прошел с исключительной результативностью. Участники получили ценные знания и практические навыки, способствующие формированию ответственного отношения к своему здоровью и профилактике зависимостей.